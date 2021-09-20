Olay, Ali Çetinkaya Tren Garı, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte dün yaşanan ve yaklaşık 2 saat süren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada esen şiddetli rüzgar nedeniyle cadde üzerindeki çay bahçesinde meydana geldi. Rüzgardan dolayı çay bahçesindeki bir ağacın kırılan ve yaklaşık 2 metre boyunda olan dalları yola düştü. Olay esnasında yolun boş olması olası bir olumsuzluğun önüne geçti. Yola düşen ağaç dalları çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından düştüğü yerden kaldırıldı.
Afyonkarahisar’da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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