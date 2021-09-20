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Afyonkarahisar’da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan fırtınada bir ağacın kırılan dalları yola düştü. Olay esnasında yolun boş olması ise olası bir ölüm ya da yaralanma olayının önüne geçti.