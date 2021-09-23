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Haberler Afyonkarahisar Korkunç kazada hurdaya döndü! Bu araçtan sağ çıkmayı başardılar

Korkunç kazada hurdaya döndü! Bu araçtan sağ çıkmayı başardılar

Son dakika haberi... Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde tırla çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilden iki kişi hafif yaralı olarak çıktı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Korkunç kazada hurdaya döndü! Bu araçtan sağ çıkmayı başardılar
İHA

23.09.2021, 11:14

Kaza, Emirdağ ilçesi Çatallı köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ceylan Çelik idaresindeki 03 HC 010 plakalı otomobil, kavşakta Nuri Demirel 42 KZ 091 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki şarampole girdi.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler parçalanarak hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Ceylan Çelik ve Gülcihan Çelik'i araçtan çıkararak ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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