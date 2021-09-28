Vandallar adeta ilan panosuna çevirdi! Aşk acılarını tarihi, doğal oluşum mağaralara yazdılar

Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesindeki Damlalı Dede Mağarası adeta aşk acısı çekenlerin ya da askere gidenlerin ilan panosu oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalar ile mağaranın duvarlarına yazılar yazılması bölgeye ziyarete gelenlerle birlikte çevre sakinlerinin tepkilerine neden oldu. Farklı renkler kullanılarak sprey boyalar ile belli aralıklarda yazılan yazılar doğal oluşum olan tarihi mağaralarda görüntü kirliliği de oluşturuyor.





MAĞARA TAŞLARIN İÇİN SIZAN SU İLE ÜNLENDİ

Çevre sakinlerinden Mehmet Kalay mağara duvarlarına yazılan yazılara tepki göstererek, "Burası bizim önemli mesire alanlarımızdan birisi. Ayrıca burası Damlalı dede türbesi olarak da biliniyor. Ne yazık ki son zamanlarda duvarlarında sprey boyalar ile yazılan yazılar, kötü şeylerle karşılaşıyoruz. Buralara sahip çıkılmalı. Buralara insanlar dinlenmek ve oturmak için geliyor. Buraya gereken değer verilip, özen gösterilmeli" dedi.





Mağara içindeki iki taşın arasından sızan su ile ünlenirken, yöre halkı ise bu sızan suyun toplanması için bir de küvet yaptı. Çevre sakinleri ayrıca bu mağarada Damlalı Dede'nin mezarı olduğuna inanıyor.