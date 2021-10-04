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Haberler Afyonkarahisar Park edip işe gitmişlerdi! Araçlarını bakın ne halde buldular

Park edip işe gitmişlerdi! Araçlarını bakın ne halde buldular

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan kamyonet fabrika önünde park halindeki 6 araca birden çarptı. Kazanın ardından ne olduğunu anlamayan ve tamamının fabrika çalışanları olduğu araç sahipleri gelen sesler üzerine dışarı çıktıklarında ilginç manzara ile karşılaştı.

Park edip işe gitmişlerdi! Araçlarını bakın ne halde buldular
İHA

04.10.2021, 15:15

Kaza, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi 4. Caddede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 AAH 490 plakalı kapalı kasalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarında park halinde olan 6 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kazanın ardından ne olduğunu anlamayan ve tamamının fabrika çalışanları olduğu araç sahipleri gelen sesler üzerine dışarı çıktıklarında ilginç manzara ile karşılaştı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri inceleme başlattı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından önemli miktarda maddi hasar meydana gelirken, kamyonetin sürücüsünün aracın hakimiyetini nasıl kaybettiği ise belirsizliğini koruyor.

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