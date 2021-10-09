  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Arı kovanı yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Arı kovanı yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kazada şans eseri arılar ve kovanlar zarar görmedi.

Arı kovanı yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
İHA

09.10.2021, 08:57

Kaza, Bolvadin Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T.Ç., (19) idaresindeki 03 EN 451 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ş.S.'nin kullandığı 48 ET 854 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil olay yerinden birkaç metre ilerde durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.T.C., ile araçta yolcu olarak bulunan A.K., (27) ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, kazada arılar ve kovanlar şans eseri zarar görmezken, kazanın gece saatlerinde olması sebebiyle de arıların kovanlardan kaçmadığı kaydedildi.



Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başladığı bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arı kovanı yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.