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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

Son dakika... Afyonkarahisar'ın İşcehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisinin kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiye bölündü. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi
AA

11.10.2021, 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021, 11:03

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 UU 567 plakalı minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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