Ölüm servisinin şoförü: Hız yapmadım

AFYONKARAHİSAR'DA servis aracının devrilmesi sonucu 2'si kardeş 5 öğrencinin öldüğü kazada servis aracını kullanan şoför tutuklandı. Birden fazla kişinin taksirli ölüme sebep olmakla suçlanan şoför, adliye çıkışında gazetecilerin 'aracı aşırı hızlı kullandığınız doğru mu?' sorusuna 'hayır normal kullanıyordum' cevabını verdi. İscehisar ilçesinde Adalettin T., (53) idaresindeki servisin Çatağıl köyü yakınlarında kontrolden çıktığı korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı.

KAPI İPLE BAĞLIYDI İDDİASI

KAZADA hayatını kaybeden İsmail (11) ile Nisa Eser'in (14) babası Cemil Eser, servis kapısının kapanmadığı için iple bağlandığını iddia etti. Keziban Eser ise sürücü Adalettin T.'yi çocukları okula götürürken gördüklerini ve kapıya dikkat etmesi için uyardıklarını anlattı. Eser, "Üç, dört gün önce minibüs buradan geçti. Öğrenciler içinde doluyken arabanın kapısı açıldı. Eşim bağırdı, 'Adalettin bir gün çocukları öldüreceksin.' Bizi hiç dinlemedi, uyardık" diye konuştu.

■ İHSAN KARATAŞ