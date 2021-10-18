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Afyon'da korkunç olay! Toprağa gömülü halde bulundu

Afyonkarahisar'ın Burhaniye köyü yakınlarında boş bir arazide yabancı uyruklu bir kişi toprağa gömülü halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler cesedi toprağın altından çıkararak otopsiye gönderdi.

Afyon’da korkunç olay! Toprağa gömülü halde bulundu
İHA

18.10.2021, 14:01

Afyonkarahisar'da bugün sabah saatlerinde karşı toprağa gömülü halde bir ceset bulundu.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Burhaniye köyü çıkışında boş bir arazide hayvan otlatan yabancı uyruklu bir vatandaş toprağa gömülü halde bir kişinin cesedinin olduğunu fark etti.

Durumun jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler kepçe yardımı ile cesedi toprağın atlından çıkararak otopsi yapılmak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü.

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