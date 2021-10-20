100 gün sonra cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da 3 ay önce kayıplara karışan Osman Gönk'ün (40) kafatası ve kemikleri bir çoban tarafından toprağa gömülü halde bulundu. Fathibey kasabasında yaşayan 4 çocuk babası Osman Gönk, 9 Temmuz günü ortadan kayboldu.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda Gönk'ün izine rastlayamazken ortaya çıkan gizli tanık Gönk'ü en son Ali Çelik ve dayısı Mustafa ile birlikte gördüğünü, Gönk'ün Ali'nin tarlasına gittikten sonra 5-6 el silah sesi duyulduğunu söyledi. Bunun üzerine jandarma tarafından ifadesi alınan Ali Çelik, olaydan bilgisi olmadığını belirterek suçlamayı reddetti.

KAFATASI BULAN ÇOBAN JANDARMAYI ARADI

OLAYLA ilgili soruşturma devam ederken jandarmaya bir ihbar ulaştı. Burhaniye köyünde çobanlık yapan yabancı uyruklu şahsın hayvanlarını otlatırken kafatası bulduğunu belirterek yaptığı ihbarın ardından bölgeye giden jandarma, Gönk'e ait kemik parçalarını toprağa gömülü halde buldu. Vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Osman Gönk'ün cinayet zanlılarının bulunması için çalışmalar sürüyor.

■ İHSAN KARATAŞ