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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar Valiliği duyurdu! Korona tedbirleri kapsamında hasta ziyaretleri yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliği duyurdu! Korona tedbirleri kapsamında hasta ziyaretleri yasaklandı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar gereği kentte hasta ziyaretleri yasaklandı. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği açıklandı.

Afyonkarahisar Valiliği duyurdu! Korona tedbirleri kapsamında hasta ziyaretleri yasaklandı
İHA

20.10.2021, 16:33 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021, 16:42

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında korona virüsün yayılımını engellemek amacıyla alınan kararlar açıklandı. Buna göre, Afyonkarahisar'da bulunan hastanelerde yatan hastaların yakınları tarafından ziyaret edilmesi yasaklandı.

Ayrıca hastanelerde Covid-19 servisleri ve Covid-19 yoğun bakım üniteleri haricinde hasta ziyaretinin hastane yönetimi tarafından belirlenecek olan saatlerde yapılmasına karar verildi. Kapıda satış ve yardım gibi faaliyetlerin engellenmesi kararının da tedbirlere uyulmak şartıyla iptal edildi.

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