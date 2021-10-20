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Kazadan acı haber! Otobüs, TIR'a çarptı bacağı kopan ikinci şoför öldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada yaralanan, otobüsün yedek sürücüsü Nurbay Irmak (50) hayatını kaybetti.

Kazadan acı haber! Otobüs, TIR’a çarptı bacağı kopan ikinci şoför öldü
İHA

20.10.2021, 15:25

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, bacağı kopan ikinci şoför Nurbay Irmak (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul- Alanya seferini yapan Salih Çan'ın kullandığı 34 VIB 50 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Ahmet Erbaş idaresindeki 03 ACI 414 plakalı TIR'a arkadan çarptı.


Kazada otobüsteki 10 yolcu ile birlikte şoför Salih Çan ve ikinci şoför Nurbay Irmak yaralandı. Yaralılardan Nurbay Irmak'ın sağ bacağı koptu. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. TIR şoförü Ahmet Erbaş ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

7 YOLCU TABURCU OLDU
İkinci şoför Nurbay Irmak, Sandıklı Devlet Hastanesi'nden Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Irmak'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Kazada yaralanan yolculardan 7'sinin bugün taburcu olduğu, diğerlerinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar’da otobüs TIR'a arkadan çarptı

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