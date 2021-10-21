Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 1 ölü 11 yaralı

AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünde 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Kaza önceki gün 19.00'da, Sandıklı OSB yakınlarında yaşandı. İstanbul-Alanya seferini yapan VİB Turizm'e ait Salih Çan yönetimindeki 34 VIB 50 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halindeki Ahmet Erbaş'ın kullandığı 03 ACI 414 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüsteki 10 yolcuyla birlikte şoför Salih Çan ve yardımcı şoför Nurbay Irmak yaralandı. Bacağı kopan Irmak hastanede kurtarılamazken, şoför Çan'ın da ağır yaralı olduğu öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI