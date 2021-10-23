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Haberler Afyonkarahisar Tüfekle vurulmuş halde bulunan vaşak telef oldu

Tüfekle vurulmuş halde bulunan vaşak telef oldu

Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi'ndeki dağlık alana mantar toplamak için çıkan vatandaşlarca bir ağacın dibinde yaralı halde bulunan vaşak telef oldu.

Tüfekle vurulmuş halde bulunan vaşak telef oldu

24.10.2021, 00:07

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Şube Müdürlüğü ekiplerince Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) teslim edilen vaşağın telef olduğu açıklandı.

AKÜREM'in sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "bedenine dağılmış saçma tanelerine dayanmanın vaşak için zor olduğu" ifade edildi.

Paylaşımda şu ifadelere de yer verildi:

"Gitmek istedi ve gitti. Acıları son buldu. Tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık. Ağır vakalarla karşılaşıyoruz. Yaşatmak mucize gibi. Ama korumak mucize olmasa gerek. Vuranlara bela okumak bize hiçbir şey kazandırmıyor. Var mısınız geride kalan vaşakların korunması için beyin fırtınasına? Birilerinden bir şeyler talep ederek değil 'Ben kendi adıma ne yapabilirimi' düşünerek? Bilindik yollardan gidemiyorsak yeni yollar keşfedelim. Birlikten kuvvet doğar."

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