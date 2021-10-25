Genç yaşta hız kurbanı oldular

AFYONKARAHİSAR ve Muğla'da meydana gelen kazalarda biri 13, diğeri 20 yaşındaki iki genç hız kurbanı oldu. Afyonkarahisar'da virajı alamayan motosiklet sürücüsü Onurcan Doğan (13) hayatını kaybederken kardeşi Yiğitcan Doğan (11) ağır yaralandı.



VİRAJI ALAMAYIP DEVRİLDİ

KAZA, Şuhut ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi Zafer Yolu Caddesi Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi. Taşlıca Mahallesi istikametinden Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi istikametine seyir halinde olan Onurcan Doğan idaresindeki 03 ABB 451 plakalı motosiklet, virajı alamayıp devrilerek kaldırım duvarına çarptı. Kazada Onurcan Doğan ve kardeşi Yiğitcan Doğan ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Onurcan Doğan hayatını kaybederken kardeşi Yiğitcan Doğan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

MUĞLA'NIN Milas ilçesine bağlı Kızılcayıkık Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise motosikletiyle hız yapan 20 yaşındaki Berk Çakır motosikletin devrilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berk Çakır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Milas Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar polis memuru olarak görev yapan Erdal Çakır'ın oğlu olduğu öğrenilen Berk Çakır'ın hayatını kaybetmesi, başta ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Kazanın ardından güvenlik güçleri soruşturma başlatırken, gencin cenazesi, gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

İHSAN KARATAŞ- VOLKAN YILDIZ