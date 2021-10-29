Afyonkarahisar’da DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi

Operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçu iddiası ile yabancı uyruklu Moez A. ve Ahmed A., Konya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masasınca, hakkında örgüte bilerek isteyerek yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Abdülhekim El Bekro ve Ahid El H. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan Abdülhekim El Bekro tutuklanırken, diğer 3 şahıs ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.