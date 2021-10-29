  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Afyonkarahisar'da DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Bu sanıklardan biri tutuklanırken, 3'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Afyonkarahisar’da DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi
İHA

29.10.2021, 13:14 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021, 13:19

Operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçu iddiası ile yabancı uyruklu Moez A. ve Ahmed A., Konya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masasınca, hakkında örgüte bilerek isteyerek yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Abdülhekim El Bekro ve Ahid El H. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan Abdülhekim El Bekro tutuklanırken, diğer 3 şahıs ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonkarahisar'da DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.