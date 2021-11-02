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Haberler Afyonkarahisar Sis Karahisar Kalesi’ni adeta görünmez hale getirdi

Sis Karahisar Kalesi’ni adeta görünmez hale getirdi

Afyonkarahisar şehir merkezini sabahın erken saatlerinde kaplayan sis, kentin simgesi haline gelen tarihi Karahisar Kalesi’ni adeta görünmez hale getirdi.

Sis Karahisar Kalesi’ni adeta görünmez hale getirdi
İHA

02.11.2021, 11:38

Gece geç saatlerde başlayan sisli hava sabah saatlerinde de etkili oldu. Yoğun sis dolayısı ile özellikle sürücüler zor anlar yaşanırken, birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte polis araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Sis nedeniyle birçok araç sürücüsü ve yayalar ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



Öte yandan kentin simgesi haline gelen tarihi Karahisar Kalesi'de yoğun sisli havanın arasında kalarak, gözlerden kayboldu. Birçok noktada etkili olan sis, şehrin kuşbakışı görüldüğü noktalardan ise seyrini doyumsuz manzaralar oluştu.

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