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Afyonkarahisarlı asker sonsuzluğa uğurlandı

Kütahya’da vatani görevini yapan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı asker Önder Örengöl, düzenlenen resmi törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı.

Afyonkarahisarlı asker sonsuzluğa uğurlandı
İHA

04.11.2021, 16:17 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021, 16:31

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı İnli Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Er Önder Örengöl, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Merhum Önder Örengöl'ün ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Örengöl için bugün Paşa Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanı Hava Albay Özgür Büyüköztürk, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Örengöl ailesinin sevenleri ile vatandaşlar katıldı. Örengöl kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında defin edildi.

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