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Afyonkarahisar'da 226 metre yükseklikte 10 Kasım hassasiyeti! Soğuk ve rüzgarlı havaya aldırmadılar

10 Kasım Atatürk Anma Günü etkinlikleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da bayraklar yarıya indirilirken, 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi’ne çıkan görevliler soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen bayrağı yarıya indirdiler.

Afyonkarahisar’da 226 metre yükseklikte 10 Kasım hassasiyeti! Soğuk ve rüzgarlı havaya aldırmadılar
İHA

10.11.2021, 11:25

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yıl dönümünde yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da yad edildi. Anma etkinlikler kapsamında kentteki bayraklar yarıya indirildi. Tarihi Karahisar Kalesi'nde de dalgalanan Türk bayrağının yarıya indirilmesi hassasiyeti gösteren Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 226 metre yükseklikteki kaleye çıkarak, sirenlerin çalmasıyla bayrağı yarıya indirip ardından saygı duruşunda bulundular.

Görevlilerin kaledeki bayrak hassasiyetini gören vatandaşlar ise duygulandıklarını ifade ederek teşekkür ettiler.

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