Gelin katili ‘iyi hal’den 20 yıl hapis cezası aldı

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde yatakta uygunsuz vaziyette yakaladığı gelini Filiz Gültekin (36) ile komşusu Kamil Çetin'i (51) tabancayla öldüren Nurettin Gültekin (68) 20 yıl hapse mahkum edildi. Olay, 22 Nisan'da meydana geldi. Nurettin Gültekin, İstanbul'a çalışmaya giden oğlunun eşi Filiz Gültekin ile komşusu Kamil Çetin'i yatakta yakaladı. Nurettin Gültekin, gelini Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'e ateş ederek öldürdü. Tutuklanan Nurettin Gültekin, hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada karar verildi. Mahkeme sanık Gültekin'i, gelinini öldürmekten 10 yıl, Kamil Çetin'i öldürmekten de 10 yıl olmak üzere 20 yıl hapse mahkum etti. Sanığın cezasında, 'iyi hal' ve 'ağır tahrik' indirimi uygulandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE