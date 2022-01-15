Önce eşini öldürdü ardından kendisini

Afyonkarahisar'da eşini bıçaklayarak öldüren adam, ardından aynı bıçakla kendini bıçaklayıp kafasını duvara vurarak intihar girişiminde bulundu. Katil zanlısı koca ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Olay, Emirdağ ilçesi İncili mahallesi 4015 sokakta meydana geldi.

HELALLİK ISTEDI

Bayram Emiş (50), önceki gece geç saatlerde belirlenemeyen bir nedenle eşi Emsal Emiş (52) ile tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Emiş eşini bıçaklayıp, ardından sert bir cisimle kafasına vurdu. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, Bayram Emiş ise damadını telefonla arayarak helallik istedikten sonra önce kendini aynı bıçakla yaraladı ve kafasını defalarca duvarlara vurdu. Komşuların

ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çifti ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Emsal Emiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koca Bayram Emiş ise Afyonkarahisar'da bir başka hastaneye sevk edildi. Ancak dün sabah saatlerinde kendisi de hayatını kaybetti.

SORUNLARI VARDI

Peş peşe ölümlerin ardından Emiş ailesinin diğer üyeleri büyük bir şok yaşarken, çiftin biri kız iki çocuklarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili aile üyelerinden alınan bilgilerde, cinayeti işleyip intihar eden Bayram Emiş'in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Çiftin cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği kaydedildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI