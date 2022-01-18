Afyonkarahisar’da okullar yarın tatil

Valilikten yapılan açıklamada, yollarda meydana gelebilecek yoğun buzlanma ve don olayları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerdeki özel ve resmi okullarda eğitim öğretime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Vali Gökmen Çiçek de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevgili öğrenciler gece oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle yarın Afyonkarahisar'da 1 gün okulları tatil ediyoruz. 1 günlük bu tatili kitap okuyarak geçirmenizi istiyorum. Tatilden sonra sizleri daha canlı bir şekilde okullarınıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.