Afyonkarahisar’da feci kaza! TIR’ın çarptığı traktör paramparça oldu

Kaza, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar-Konya karayolu 32. kilometresinde meydana geldi. Sülümenli Kavşağı'nda meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan traktöre TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan traktörde ismi öğrenilemeyen sürücü yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Tırın karayolunda traktörü biçtiği anlara ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise adeta görenleri dehşete düşürdü. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan traktörün TIR'a çarpma anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, izleyenlerin yürekleri ağzına geldi.Kaza 'geliyorum' dedi! Manisa'da çocuk sürücünün kullandığı araç şarampole uçtu