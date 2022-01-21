  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar FETÖ’nün sözde Aksaray sorumlusu Afyonkarahisar’da yakalandı

FETÖ’nün sözde Aksaray sorumlusu Afyonkarahisar’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün emniyet teşkilatlanmasında olduğu belirlenen hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.

İHA

21.01.2022, 15:06

FETÖ’nün sözde Aksaray sorumlusu Afyonkarahisar’da yakalandı
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'yi yakaladı.

Kanlıca mahallesi civarındaki yapılan araştırma neticesinde yakalanan M.B gözaltına alındı.

Öte yandan M.B.'nin 2016 yılında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde Aksaray emniyet yapılanmasında yer aldığı ve örgüte müzahir EMEMDER derneğine üye olduğu öğrenildi.