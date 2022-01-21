FETÖ’nün sözde Aksaray sorumlusu Afyonkarahisar’da yakalandı

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'yi yakaladı.
Kanlıca mahallesi civarındaki yapılan araştırma neticesinde yakalanan M.B gözaltına alındı.
Öte yandan M.B.'nin 2016 yılında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde Aksaray emniyet yapılanmasında yer aldığı ve örgüte müzahir EMEMDER derneğine üye olduğu öğrenildi.