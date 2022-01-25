Afyonkarahisar’da kardan adamlar yarıştı

ANADOLU Motor ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen "4 Mevsim Afyonkarahisar" organizasyonu kapsamında KaravanFest'in son gününde 'Kardan Adam' yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya yaklaşık 40 kişi katıldı.

Yarışmada insan silueti şeklinde Mustafa, Halil Göktaş kardeşlerin yaptığı ve Ertuğrul Gazi ismini verdikleri kardan adam birinci oldu. İnşaat işçisi kardeşlerin yaklaşık 2 saatte yaptıkları kardan adam büyük ilgi çekti. Yarışmada ikinci Oturan Adam ve üçüncü Mike Tyson isimli kardan adamlar oldu. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI