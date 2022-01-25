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Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 58 yasındaki kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde yaşlı kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı bildirildi.