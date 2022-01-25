  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 58 yasındaki kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde yaşlı kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı bildirildi.

AA

26.01.2022, 00:30

Afyonkarahisar’da korkunç cinayet

Alınan bilgiye göre, ilçede köftecilik yapan Ahmet Evlice (35) 112'yi telefonla arayarak Hürriyet Mahallesi Bağlar Sokak'taki müstakil evlerine hırsızlık amacıyla giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce annesi Hacer Evlice'yi (58) boğazından kesici aletle öldürdüğü ihbarında bulundu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü de ilçeye olay yeri inceleme ekibi sevk etti.

Yapılan incelemenin ardından Hacer Evlice'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan cesedin evden çıkarıldığı sırada yaşlı kadının gelini Çiğdem Evlice, baygınlık geçirdi.

Yaşlı kadının oğlu Ahmet Evlice ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.