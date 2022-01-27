Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da devasa buz kütlesine müdahale! Motorlu testereyle kestiler

Afyonkarahisar'da devasa buz kütlesine müdahale! Motorlu testereyle kestiler

Yurdun büyük bir kısmında etkili olan soğuk ve kar yağışı Afyonkarahisar'da da oldukça kendisini gösterdi. Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde patlayan su şebekesi donunca ortaya ilginç bir manzara çıktı. Su borusunun patladığı bölgedeki yaklaşık 5 metrelik dev buz kütlesi işçiler tarafından motorlu testere ile kesilerek temizlendi.