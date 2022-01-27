Bileziklerini çalmak için boğazını kestiler

AFYONKARAHISAR'DA 58 yaşındaki Hacer Evlice, önceki gün evinde boğazı kesilmiş olarak bulundu. Talihsiz kadının cesedini, hasta olduğu için kendisine bakmaya gelen oğlu Ahmet Evlice (35) buldu. Polis, vahşice öldürülen kadının, oğlunun düğünü için biriktirdiği 5 bilezik ve 30 bin lira para nedeniyle katledilmiş olabileceği üzerine duruyor.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Bayat ilçesine bağlı Hürriyet mahallesi, Bağlar sokakta önceki gün saat 18.00'de müstakil evde yaşanan olayda, köftecilik yapan Ahmet Evlice, hasta olan annesinin durumunu merak ederek saat 16.00'da kendisiyle telefonda konuştu. Sağlık durumu iyi olmayan annesini iki saat sonra yeniden arayan adam, telefon açılmayınca merak ederek evine gitti.

Talihsiz genç, annesini evde boğazı kesilmiş, kanlar içinde yatar halde bulunca sinir krizi geçirdi. Evlice'nin feryatları üzerine eve gelen komşuları polis ve 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, Hacer Evlice'nin öldüğünü belirledi. Yaptıkları çalışmada, talihsiz kadının 2 ay sonra evlenecek oğlu Ahmet için sakladığı 5 bilezik ve 30 bin lira paranın çalındığını tespit eden polisler, Evlice'nin evine giren hırsızlar tarafından katledildiği üzerinde duruyor.

İHSAN KARATAŞ