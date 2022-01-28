Boğazı kesilen kadının oğlu gözaltında

Afyonkarahisar'da oğlunun düğünü için biriktirdiği 5 bilezik ve 30 bin lira para için boğazı kesilerek vahşice öldürülen 58 yaşındaki Hacer Evlice'nin cinayetiyle ilgili olarak polis, oğlu Ahmet Evlice'yi (35) gözaltına aldı. Evinde katledilen yaşlı kadın gözyaşları arasında toprağa verilirken, cinayetiyle ilgili olarak sorguda olan oğlu Ahmet Evlice ve bazı aile üyeleri cenazeye katılamadı. Ahmet Evlice annesini evde boğazı kesilmiş halde bularak polise ihbar etmişti.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Korkunç olay iki gün önce Bayat ilçesine bağlı Hürriyet mahallesi, Bağlar sokakta yaşandı. Bir süredir hasta olan Hacer Evlice, evinde oğlu Ahmet Evlice tarafından boğazı kesilmiş bir vaziyette bulundu. Ahmet Evlice'nin olayı polise haber vermesiyle olay yerine gelen polis, 5 bilezik ve 30 bin liranın çalındığı bilgisi üzerine hırsızlık cinayeti üzerinde durdu. Polis ekipleri evdeki incelemeleri sırasında oğul Ahmet Evcil'in davranışları ve çelişkili ifadesinden şüphelendi. Cinayet Masası ekipleri oğul ve aile üyelerinden bazıları gözaltına aldı. Aile üyeleri serbest kalırken, oğul Ahmet Evcil'in sorgusunun sürdüğü öğrenildi. ■ İHSAN KARATAŞ