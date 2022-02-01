Cani evlat, annesini altınları için öldürmüş

AFYONKARAHİSAR'IN Bayat ilçesinde, geçtiğimiz hafta evinde boğazı kesilerek vahşice katledilen 58 yaşındaki Hacer Evlice'in katili oğlu Ahmet Evlice (35) çıktı. Anne katili genç, polise verdiği ilk ifadesinde, annesini boğazı kesik bir halde evde ölü bulduğunu söylemiş, evdeki altınlar ile 30 bin lira paranın da çalındığını ihbar etmişti.

EVİ KENDİSİ DAĞITMIŞ

ANCAK polis ekipleri, ifadelerini çelişkili buldukları oğul Ahmet Evlice'yi gözaltına almış ve sorguya çekmişti. Elde edilen deliller katil zanlısı olarak kadının oğlunu gösterirken, polisin ısrarlı sorgusuyla, evi dağıtarak hırsızlık süsü verdiği belirlenen Ahmet Evlice'nin, annesini vahşice öldürdüğü ortaya çıktı. Suç dosyasıyla mahkemeye sevk edilen Evlice, cezaevine konuldu.

OTOPSİ DE YAPTILAR

BAYAT ilçesinde köftecilik yapan Ahmet Evlice, 25 Ocak'ta sağlık ekiplerini arayarak, annesi Hacer Evlice'nin (58) eve giren hırsızlar tarafından boğazının kesildiğini söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Evlice'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hacer Evlice'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ardından cenazesi, otopsinin ardından ilçe mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

POLİSİN incelemesinde eşyaların dağıtıldığı belirlenirken, yaşlı kadının oğlu Ahmet Evlice, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Annesi her gün telefonla görüştüğü saatte aramayınca eve geldiğini, içeri girdiğinde onu yerde kanlar içinde bulduğunu, evdeki altınlar ile 30 bin liranın da çalındığını fark ettiğini söyleyen Ahmet Evlice, çelişkili ifadeleri üzerine çapraz sorguya alındı. Sonunda evde hırsızlık süsü vererek cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden cani adam, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Anne katili Evlice, olay sonrasında gözaltında olduğu için annesinin cenazesine de katılamamıştı.

İHSAN KARATAŞ