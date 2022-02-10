Ege’de kar buz vakti

İzmir'in Bornova ve Karabağlar ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. İlçelere bağlı bazı mahalleler, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken, belediye ekipleri alarma geçti. Kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, İzmir ile Manisa arasında bağlantı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde önlem aldı.

Bornova'da kapanan yollarda belediye ekipleri, iş makinesiyle çalışma yaptı. Karayolları ekipleri de kar küreme araçları ile çalışma yaparak, tuzlama işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca kar yağışı Karabağlar ilçesinin Kavacık Mahallesini de beyaza bürüdü. Kar yağışını gören bazı sürücüler, video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

KAZDAĞLARI'NDA 16 SAATLİK ESARET

BALIKESİR'İN Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye personeli, yaklaşık 16 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

MANİSA'DA MAHALLE YOLLARI KAPANDI

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla kırsal 10 mahallede bazı yollar, ulaşıma kapandı. Sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı. Öte yandan Turgutlu ilçesinin Hacıisalar ve Karaköy mahalleleri arasında yaşanan elektrik kesintisi korkuttu.

DENİZLİ'DE KAR 20 CM'Yİ AŞTI

DENİZLİ'DE önceki gün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçlar, Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunda kalınca trafik durma noktasına geldi. Kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

AYDIN'DA İLÇELERE ULAŞIM YOK

Kar yağışı Aydın'ın yüksek rakımlı bölgelerinde de etkili oldu. Karacasu, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde bazı yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

ÜÇ İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle Dinar, Sandıklı, İscehisar, İhsaniye ve Dazkırı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Uşak ve Kütahya'da ise eğitime verilen aranın yanı sıra engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memurlar da idari izinli sayıldı.

BODRUM FIRTINAYA TESLİM

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Datça ve Bodrum arası feribot seferleri iptal edildi. Saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yük gemileri yarımadanın güney koylarına demirledi. Balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yapıldı. Bu arada, Bitez Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki servi ağacı fırtına nedeniyle bir evin bahçesindeki sundurmanın üzerine düştü.