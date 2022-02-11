22 yaşındaki Adem’den 3 aydır haber alınamıyor

AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesi Dişli beldesi Yukarı Mahalle, Çoban Sokak'ta yaşayan Adem Sağlam (22) yaklaşık 3 ay önce bir anda ortadan kayboldu. Kaybolan kardeşinin eve döneceği umudu ile bekleyen Sağlam'ın ağabeyi Ali Sağlam, kardeşi geri gelmeyince bir hafta önce akrabaları ile birlikte jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri Sağlam'ın bulunması için çalışma başlatırken, sürdürülen arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı ve Adem Sağlam bulunamadı. Kaybolan gencin 24 yaşındaki ağabeyi Yusuf Sağlam'ın da yaklaşık 4 yıl önce öldürüldüğü ve cesedinin bir kuyuda bulunduğu öğrenildi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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