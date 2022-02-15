Yaşlı kadını oğlunun arkadaşları öldürmüş

AFYON'DA 'su isteme' bahanesiyle evine girdikleri yaşlı kadının boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra altınları ve 15 bin lirayı çalan 3 zanlı oğlunun arkadaşları çıktı. Polis, katillerin izini 470 saatlik kamera kaydını izleyerek buldu. Annesi Hacer Evlice'yi (58) öldürmekten tutuklu Ahmet Evlice (35) ise gerçek katillerin yakalanmasıyla serbest kaldı. Ahmet Evlice'nin arkadaşı çıkan 3 zanlı ise cezaevine gönderildi.

OĞLU ŞÜPHELİ BULUNDU

Bayat ilçesi Hürriyet mahallesinde köftecilik yapan Ahmet Evlice, 25 Ocak'ta telefona yanıt vermeyen hasta annesini kontrole gittiğinde evde boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Afyon polisi evdeki incelemeleri sırasında oğul Ahmet Evcil'in davranışlarını ve ifadesini çelişkili bularak kendisini gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Evlice, annesi Hacer Evlice'yi öldürmekten tutuklandı. Cinayetin peşini bırakmayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hacer Evlice'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yeni delillerin ışığında derinleştirdi.

470 SAATLİK KAYIT

Bölgedeki güvenlik kameralarına ait 470 saatlik görüntüleri inceleyen ekipler, cinayet şüphelilerinin F.A. (31), E.K. (30) ile M.Ç. olduğunu belirleyerek evlerine yaptıkları eşzamanlı baskınla zanlıları gözaltına aldı. Hacer Evlice'yi para ve altınları için öldürdüklerini itiraf eden 3 zanlı tutuklanırken, anne katili suçlamasıyla hapiste olan Ahmet Evlice ise serbest bırakıldı. ■ İHSAN KARATAŞ