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Haberler Afyonkarahisar Köprü altında ceset bulundu

Köprü altında ceset bulundu

18.2.2022

Köprü altında ceset bulundu

AFYONKARAHİSAR'DA bir köprü altında donmuş vaziyette erkek cesedi bulundu. İsmi açıklanmayan 69 yaşındaki şahsa ait ceset, otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kent merkezindeki Asri Mezarlık karşısındaki üstgeçit köprüsü altında vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahsın olduğu gördü.

Durumun 112'ye bildirilmesinin ardından gelen polis ekipleri şahsın donarak öldüğünü belirledi. Adı verilmeyen şahsın cesedinin yanında battaniye olduğu, ancak adamın battaniyenin dışında bulunduğu ve yanında plastik tabakların olduğu gözlendi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI