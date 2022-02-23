Diyabet ölçümü sırasında artık çocukların canı yanmayacak

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş koordinesinde Afyonkarahisar İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları Organ ve Doku Nakilleri Yardımlaşma Derneğince gerçekleştirilen "Minik Parmaklar Sadece Oyun Oynasın" projesinde sensörlü glikoz ölçüm aletleri sembolik olarak 2 çocuğu da Diyabet Tip-1 hastası olan Sevgi Hanıma Vali Yardımcısı Ömer Tekeş tarafından teslim edildi.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, "Çocukları Diyabet Tip-1 hastası olan aileler Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e glikoz ölçümü için çocuklarının parmaklarının her gün defalarda delindiği, bu durumun çocuklarda fiziksel ve psikolojik zorluklara neden olduğunu aktardılar. Sayın Valimiz bu sorunun ivedilikle çözülmesi için tarafıma talimat verdi. Biz de "Minik Parmaklar Sadece Oyun Oynasın" projesini hayata geçirdik. Proje sayesinde aileler çocuklarının glikoz ölçümünü parmaklarını delmeden, kola takılan aparat sayesinde kolaylıkla yapacak ve risk durumunu raporlayabilecek. Gün içinde vücuttaki şeker miktarını anlık ölçen cihaz, ücretsiz uygulama sayesinde akıllı telefonlardan da takip edilebilecek. Aileler bu sayede çocuklarının sağlık durumunu doktorlarıyla da paylaşacak. Diyabet Tip-1 hastası çocuklarımız ve aileleri için güzel bir proje oldu" dedi.

2 çocuğu da diyabet hastası olan Sevgi Hanım isimli anne de, "Talebimizi Sayın Valimiz Gökmen Beye ilettiğimizde sorunun bu kadar hızlı çözüleceğini tahmin bile edemedik. Bu projenin hayata geçirilmesi talimatı veren Valimiz Gökmen Beye, projeyi sahiplenen Vali Yardımcımız Ömer Tekeş'e, projenin her aşamasında bizlere rehberlik eden Afyonkarahisar İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Abdurrahman Özdilekler ve Dernek Başkanı Ahmet Akdağ'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmanın Ülkemize örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.