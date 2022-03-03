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Haberler Afyonkarahisar Firari FETÖ'cü kadın Afyonkarahisar'da yakalandı

Firari FETÖ'cü kadın Afyonkarahisar'da yakalandı

Son dakika... Polis ekiplerinin firari FETÖ'cüyü yakalamak için Afyonkarahisar'da yaptığı operasyonla 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

AA

03.03.2022, 14:03 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022, 14:04

Firari FETÖ’cü kadın Afyonkarahisar’da yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, 2016'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan hakkında işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Z'nin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekiplerce adreste gözaltına alınan E.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.