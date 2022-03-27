Sağlıkçı çiftin ikinci evi ambulans

AFYONKARAHİSAR'DA eğitim ve iş hayatlarında yolları kesişen paramedik çift, aynı ambulansta görev yapıyor. Merve ile Ahmet Altınbaş çifti, Sivrihisar Sağlık Meslek Lisesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan birlikte mezun olduktan sonra 10 yıl önce İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda göreve başladı.

Altınbaş çifti, 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Merve Altınbaş, "Evimizden çıktığımız andan itibaren de 24 saat birlikteyiz. Ambulans ikinci evimiz gibi. Meslektaş olduğumuz için birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Hatta bazen vakaya gittiğimizde konuşmadan da anlaşabiliyoruz" dedi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI