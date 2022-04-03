Tüp mide ameliyatı sonrası ölüme 36 bin lira ceza

Afyonkarahisar'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olduktan 22 gün sonra yaşamını yitiren Emine Fidan'ın (61) eşi Abdurrahman Fidan'ın (67) açtığı davada doktor M.Y, 'taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hapis cezası para cezasına dönüştürülen doktor M.Y'ye günlüğü 30 liradan, 1215 gün hesaplanarak 36 bin 450 lira ceza verildi.
Kararda doktor M.Y'nin sosyal ekonomik durumu göz önüne alınarak 20 taksitte ödemesine hükmedildi. Mahkeme kararı sonrası eşinin mezarını ziyaret eden Abdurrahman Fidan, fotoğrafıyla teselli bulduğunu söyledi. ■ KAZIM YÖRÜKCE