Aileden avukat

Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı Nureddin ve Fatma Demir çifti ile kızları Tuğba, birbirlerine destek olarak avukatlık mesleğini sürdürüyor. Dumlupınar Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda 3,5 yıldır babasıyla birlikte çalışan Demir, anne ve babasıyla aynı mesleği yapmanın gururunu yaşıyor. Baba Nureddin Demir, kızları Tuğba'nın da hep avukat olmasını istediklerini söyledi.

BABA KIZ AYNI BÜRODA ÇALIŞIYOR

Kızlarının da hayali olan avukatlık mesleğini yapmaya başlamasıyla çok mutlu olduğunu belirten Demir, "Kızım hem benim hem de annesinin tecrübelerinden faydalanıyor. Eşimle de kızımla da karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuyor, yardımlaşıyoruz" diye konuştu. Avukat Fatma Demir de eşiyle savunma makamında karşı karşıya gelmemeye özen gösterdiklerini dile getirdi. Demir, "Eşim ve kızımla, iş yeri haricinde kanun, yasal mevzuat konularında bazen bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Meslektaş olduğum kızımla da gurur duyuyorum" dedi.

MESLEKTE 2-0 ÖNDEYİM

TUĞBA Demir, anne ve babası sayesinde girdiği ilk davayı kazandığını belirtti. Demir, şöyle konuştu: "Anne ve babamın avukat olması benim için büyük bir şans. Rehber olan ailem sayesinde mesleğe 2-0 önde başladım. Adliye koridorlarında ailece bizi görenler bazen şaşırıyor hatta bazen 'Tuğba senin çocukların da avukat olursa tam olur' diyorlar

■ MURAT ŞENBAKLAVACI