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Haberler Afyonkarahisar Eber Gölü'nde içler acısı görüntü! Su çekilmesi havadan görüntülendi

Eber Gölü'nde içler acısı görüntü! Su çekilmesi havadan görüntülendi

Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü, Türkiye'nin en önemli gölleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak gölden gelen ve helipkopter ile havadan çekilen son görüntü kuraklığın boyutunu ortaya koydu.

İHA

13.04.2022, 13:14

Eber Gölü’nde içler acısı görüntü! Su çekilmesi havadan görüntülendi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde Eber Gölü üzerinde uçuş yapan helikopterden gölün fotoğrafları da çekildi.

Fotoğraf karelerine yansıyan görüntüler ise adeta görenlerin içini sızlattı.

Gölde yaşanan su çekilmesinin bariz bir şekilde göründüğü fotoğraflar, uzun süredir bölgede yaşanan kuraklığında adeta görünen yüzü oldu.

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