Eber Gölü’nde içler acısı görüntü! Su çekilmesi havadan görüntülendi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde Eber Gölü üzerinde uçuş yapan helikopterden gölün fotoğrafları da çekildi.
Fotoğraf karelerine yansıyan görüntüler ise adeta görenlerin içini sızlattı.
Gölde yaşanan su çekilmesinin bariz bir şekilde göründüğü fotoğraflar, uzun süredir bölgede yaşanan kuraklığında adeta görünen yüzü oldu.Aydın’da yağışı gören tarlaya indi! Geçen yıl kuraklık vurmuştu Kuraklıktan etkilenen Gediz Nehri'nin debisi yağışlarla yükseldi