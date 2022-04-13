Haberler Afyonkarahisar Eber Gölü'nde içler acısı görüntü! Su çekilmesi havadan görüntülendi

Eber Gölü'nde içler acısı görüntü! Su çekilmesi havadan görüntülendi

Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü, Türkiye'nin en önemli gölleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak gölden gelen ve helipkopter ile havadan çekilen son görüntü kuraklığın boyutunu ortaya koydu.