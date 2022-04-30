Afyonkarahisar’da kiraz bahçeleri güzelliği ile mest etti

Mevsiminde bu güzelliklerin tanıtılması amacıyla foto safari etkinliğinin ikincisinin düzenlendiğini aktaran Tanır, "Afyonkarahisar ve Sultandağı ilçemizin tanıtımı için harika bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Foto safariye katılım gösteren fotoğraf sanatçılarımız kiraz ağaçları arasında hazırlanmış dekor ve modellerin en güzel karelerini çekiyor. Keyifli ve eğlenceli bir etkinlik oldu. Güzel de geri dönüşler aldık."diye konuştu.