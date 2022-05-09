Kontrolden çıkıp takla atan araçta can verdi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan araçta bulunan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Hüdai Kaplıcaları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sandıklı ilçesine 27 VM 470 plakalı aracı ile seyir halinde olan Yalçın Karabaş direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Karabaş'ın cenazesi otopsi için araçtan çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

■ İHSAN KARATAŞ