Türkiye’nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı oldu! Afyonkarahisar’a atandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararname ile 10 ilin valisi yer değiştirdi. Dokuz şehrin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Dokuz şehre ise yeni valiler atandı. Listede yer alan bir isim ise dikkat çekti. Listede 10. sırada yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar Valisi olarak atandığı görüldü. Böylece Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçti.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

"1979 Ankara doğumlu olan Kübra Güran Yiğitbaşı'nın akademik hayatı şöyle gelişti: Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamladı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yaptı. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulundu.

15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseline imza attı. Bu belgesel Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi, TRT belgeselde yayınlandı. Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarıdır.

2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdürürken, Afyonkarahisar Valiliği'ne atandı. Evli ve 3 çocuk annesi."