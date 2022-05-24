’Narin eller’den geçip ABD ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor

"İnsanlar mermer sektörünü ağır iş kolu gördüğü için fazla çalışmayı tercih etmiyor. Firma olarak biz de sürekli eleman ilanları veriyoruz. Şu anda 75 çalışanımız var ama hedefimiz bu sayısı 150'ye çıkarmak. Erkek ya da kadın işçi arayışımız halen sürüyor. Çalışmak isteyen herkesi tesisimize davet ediyoruz."