Uyurlarken üzerlerine tır devrildi! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu 62. kilometresi Sandıklı ilçesi girişinden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet İ. yönetimindeki MDF yüklü 41 AJ 540 plakalı tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.