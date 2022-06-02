  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Uyurlarken üzerlerine tır devrildi! Ortalık savaş alanına döndü

Uyurlarken üzerlerine tır devrildi! Ortalık savaş alanına döndü

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda, park halindeki araçta uyuyan aynı aileden 4 kişi dehşeti yaşadı. Sandıklı ilçesi girişinde park halindeki aracın içerisinde uyuyan 4 kişinin üzerine sürücüsünün kontrolünü kaybettiği MDF yüklü tır devrildi.

İHA

02.06.2022, 12:40 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022, 12:42

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan MDF yüklü tır, içerisinde aynı aileden 4 kişinin uyuduğu otomobilin üzerine devrildi. Tır sürücüsü ile birlikte 5 kişinin yaralandığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Uyurlarken üzerlerine tır devrildi! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu 62. kilometresi Sandıklı ilçesi girişinden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet İ. yönetimindeki MDF yüklü 41 AJ 540 plakalı tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Uyurlarken üzerlerine tır devrildi! Ortalık savaş alanına döndü

Savrulan tır ardından yol kenarında 4 kişilik ailenin içerisinde uyuduğu park halinde bulunan 34 ENZ 139 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Uyurlarken üzerlerine tır devrildi! Ortalık savaş alanına döndü

Otomobil olayda tır dorsesindeki MDF'lerin altında kaldı. Kazada otomobil içerinde uyuyan Ufuk A., eşi Fatma A. ve çocukları E.A. (10) ve N.A. (7) ile tır sürücüsü Mehmet İ., yaralandı.

Uyurlarken üzerlerine tır devrildi! Ortalık savaş alanına döndü

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Uyurlarken üzerlerine tır devrildi! Ortalık savaş alanına döndü

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA