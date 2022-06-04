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Afyonkarahisar'ı yağış vurdu! Yol ve tarlalar sel suları altında

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar’da, aniden çıkan rüzgarda ağaç dalları kırıldı. Yaşanan şiddetli yağışlarda Şuhut ilçesindeki karayolu ve bazı tarım alanları sel suları altında kaldı.

İHA

04.06.2022, 14:32 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022, 14:33

Afyonkarahisar’ı yağış vurdu! Yol ve tarlalar sel suları altında

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşanan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yağıştan dolayı bazı karayolları ve tarım arazileri sular altında kaldı.



Afyonkarahisar'da hafta ortasından bu yanan süren olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Şuhut ilçesinde şiddetli yağış ve dolu Uzunpınar, Çobankaya ve Akyuva köylerini vurdu. İlçede aniden bastıran sağanak yağış sonrası bazı karayolu ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Sel sularının bastığı karayolunda araçlar trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Vatandaşların cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldığı karayolundaki sel suları görenleri korkuttu. İlçede geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşanmış ve bir çok tarım arazisi sular altında kalmıştı.

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