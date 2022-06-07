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Haberler Afyonkarahisar Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

7.6.2022

Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. A.R.E. (36), yönetimindeki 03 PP 889 plakalı otomobil, Çay ilçesinde karşıdan gelen İ.Ö. (58) yönetimindeki 03 PT 605 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücülerden İ.Ö, kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. A.R.E, ise tedavi altına alındı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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