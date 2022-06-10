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Haberler Afyonkarahisar Kan donduran kaza kamerada! Düz yolda aydınlatma direğine çarptı

Kan donduran kaza kamerada! Düz yolda aydınlatma direğine çarptı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybederken, yaşanan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

10.06.2022, 17:21

Kan donduran kaza kamerada! Düz yolda aydınlatma direğine çarptı

Kaza, Şehitler caddesi Bolvadin Endüstri Meslek Lisesi önünde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız ve tescilsiz motosikleti ile lise önündeki caddede ilerleyen Hasan Kumral (24) henüz belirlenemeyen sebepten ötürü aracın hakimiyetini kaybetti.

Savrulan araç orta refüje çıkıp ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola düşen Kumral ve motosiklet metrelerce savrulduktan sonra durabildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Kumral kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, yaşanan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla aydınlatma direğine çarpıp ardından sürücünün metrelerce ileriye savrulması ise yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

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