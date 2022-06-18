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Haberler Afyonkarahisar Şuhut'ta fırtına yıktı geçti! Semt pazarında zor anlar yaşandı

Şuhut'ta fırtına yıktı geçti! Semt pazarında zor anlar yaşandı

Son günlerde yurdun büyük kesiminde etkili olan yağışı hava ve fırtına Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki semt pazarında şemsiyeler uçutu, tezgahlar devrildi.

İHA

18.06.2022, 20:14

Şuhut’ta fırtına yıktı geçti! Semt pazarında zor anlar yaşandı

Afyonkarahisar'da aniden başlayan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Şuhut ilçesinde kurulan semt pazarında rüzgar çadırları devirirken yağmur da bir çok tezgahtaki ürüne zarar verdi.



Afyonkarahisar'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan pazar yerinde yoğun yağış nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış ve rüzgar ile birlikte birçok çadır yerinden uçarken, pazar esnafları ise uçan pazar çadırlarını korumak için seferber oldu. Pazar tezgahlarında bulunan ürünlerin de zarar gördüğü sağanak akşam saatlerine kadar devam etti.

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