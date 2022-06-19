Canavarca cinayette tüm aile cezaevinde

Kayseri'de 2 yıl önce Afyonkarahisarlı eski sevgilisi Sevil Kutlu'yu (24) öldürdükten sonra cesedini yırtıcı hayvanların önüne atan Uzman Çavuş Yakup Karanfil, 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Katil zanlısı Karanfil'in dehşet verici itirafının ardından, gözaltına alınan eşi Rukiye Karanfil ve babası Ayhan Karanfil de, 'Suçu örtbas etmek, teşvik, yardım ve yataklık' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı Yakup ve Rukiye Karanfil'in 5 aylık bebekleri de cezaevine girdi.



MÜGE ANLI SIKIŞTIRDI

2020 yılında Afyon'da yaşayan bir çocuk annesi Sevil Kutlu, eşinden boşandıktan sonra Kayseri'de yaşayan sevgilisi Uzman Çavuş Yakup Karanfil'in yanına taşındı. Kayseri'ye giden kızlarından 2 yıl boyunca haber alamayan aile, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Burada Müge Anlı'nın sorularına çelişkili ifadeler veren eski sevgili Yakup Karanfil, polis tarafından gözaltına alındı. Karanfil, emniyetteki sorgusunda sevgilisini öldürdüğünü, gömdüğünü, daha sonra cesedi çıkarıp yaban hayvanlarının parçalaması için vadiye attığını itiraf etti. Polis ekipleri, cani adamın ifadesi doğrultusunda, İncesu'ya bağlı Tahirinli mahallesinde yaptıkları incelemede, genç kadına ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri buldu.



Genç kıza ait olduğu sanılan kemikler bulunmuştu.



EŞİ VE BABASI YARDIMCI

Polis sorgusunda Yakup Karanfil'in eşi Rukiye Karanfil ve babası Ayhan Karanfil'in de cinayete yardımcı oldukları belirlendi. Cinayet masası dedektifleri, katilin eşi ve babasını da gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Eski sevgilisini öldüren Yakup Karanfil 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan, eşi Rukiye Karanfil ve babası Ayhan Karanfil de, 'Suçu örtbas etmek, yardım ve yataklık' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakup ve Rukiye Karanfil'in 5 aylık bebekleri de cezaevine girmek zorunda kaldı.



İHSAN KARATAŞ / ÖZEL HABER