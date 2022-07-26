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Afyonkarahisar'da içinde 38 kişi olan yolcu otobüsü cayır cayır yandı!

Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alevleri fark eden şoför, vakit kaybetmeden otobüsün tahliyesine başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç tanınmaz hale geldi.

İHA

26.07.2022, 12:51

Afyonkarahisar’da içinde 38 kişi olan yolcu otobüsü cayır cayır yandı!

Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde yaşanan olayda seyir halindeki bir yolcu otobüsü yandı. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale gelirken, içerisinde 38 yolcu zamanında tahliye edilerek yaşanabilecek bir facianın önüne geçildi.

Olay, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu İscehisar ilçesi çıkışında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas'tan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Seydiler beldesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle arka kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden şoför otobüsü yol kenarına park edip ardından araçta bulunan 38 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

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